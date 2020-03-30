العاصمة.. تفكيك جماعة إجرامية منظمة وحجز 105 غرام من الكوكايين وسيارتين سياحيتين

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من تفكيك جماعة إجرامية منظمة وحجز 105 غرام من الكوكايين وسيارتين سياحيتين.

وأفادت مصالح الأمن الوطني، اليوم الإثنين في بيان لها، أنها تمكنت من حجز 105 غرام من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” وسيارتين سياحيتين، بعد توقيف 6 اشخاص مشتبه فيهم.

وأضافت ذات المصالح، أن قضية الحال عالجتها الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بالمقرية.

على إثر دوريات بعين المكان ومراقبة شخصان مشبوهان على متن سيارتين سياحيتين، تبين أنهما بصدد إبرام صفقة بيع وشراء المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”.

وعليه تم إعداد خطّة محكمة للإيقاع بهما، مع مباشرة التحرّيات وتحديد هويّة جميع المشتبه فيهم في القضية، تم توقيفهم وتفكيك الجماعة الإجرامية المتكوّنة من خمس 5 افراد تتراوح أعمارهم بين 23 و46 سنة.

كما تمكّنت ذات العناصر في إطار نفس التحرّيات، من توقيف شخص آخر. في حين تمّ حجز 105 غرام من الـ”الكوكايين”، أربع اقراص مؤثّر عقلي، مبلغ مالي قدره 15000دينار وسيارتين سياحيتين.

المشتبه فيهم وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حقهم، تمّ تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وامر بإيداع المشتبه فيهم الستة، الحبس المؤقت.