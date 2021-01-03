العاصمة: تفكيك جماعة إجرامية منظّمة تحترف سرقة المركبات

عالجت فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية وسط، قضية سرقة سيارة سياحية ملك لإحدى بلديات العاصمة.

العملية انطلقت بعد جمع معلومات وقرائن علمية، مكّنت من تحديد هويّة أحد الفاعلين وهو سائق في الحظيرة التابعة لتلك البلدية.

بعد استغلال معلومات تقنية، تمّ تحديد هويّة 3 أشخاص مشتبه فيهم متورّطين في قضية الحال.

بعد اتّخاذ كافّة الإجراءات القانونية والإدارية، تمّ توقيف المشتبه الأول الذي اعترف بتسليمه مفتاح السيارة محل السرقة إلى شخص آخر.

هذا الأخير قام بسرقة المركبة متوجّها بها إلى ولاية المسيلة وقدّمها إلى شخصين آخرين قاما ببيعها مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم.

وبمواصلة التحرّيات تمّ توقيف المشتبه فيهم الثلاثة الآخرين –يضيف بيان الأمن-.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.