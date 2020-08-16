العاصمة.. تفكيك جمعية أشرار تسلب أموال المواطنين عبر وسائط التواصل الإجتماعي

وأفاد بيان لذات المصالح، فإن الشبكة تتكون من خمسة أشخاص يستدرجون المواطنين ليحتالوا عليهم ويسلبون أموالهم بدعوى تصريف مختلف العملات الأجنبية.

وأوضح نفس المصدر، أن هؤلاء الأشخاص كانوا يستعملون طرق إحتيالية للإتصال بالضحايا وربط علاقات معهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي بدعوى حيازتهم لمبالغ مالية بالعملة الصعبة من أجل صرفها بالعملة الوطنية، حيث قاموا بالاعتداء على شخصيين وسلبا منهما مبلغ 190 مليون سنتيم بعد الاعتداء عليهما بالأسلحة البيضاء والغاز المسيل للدموع.

وأضاف ذات البيان، أنه تم القيام بعملية رصد واسعة، تمكنت من خلالها ذات المصالح من توقيف خمسة أشخاص مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء كانت بحوزتهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حقهم تم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية، حيث أمر بإيداع أربعة منهم الحبس المؤقت ، فيما وضع المتهم الخامس تحت الرقابة القضائية.

من جهة أخرى، أوقفت ذات المصالح ،سارق لواحق السيارات بشارع حسيبة بن بوعلي (الجزائر العاصمة)، كان يستغل فترة حظر التجوال، وبعد استكمال الإجراءات القانونية ، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية، حيث أمر بإيداعه الحبس.