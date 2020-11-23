العاصمة.. تفكيك جمعية أشرار تنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جمعية أشرار والإعداد لجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد، حيث تم توقيف3 أشخاص.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الإثنين، نصب المشتبه فيهم، على مواطن في مبلغ مالي قدره 71 مليون سنتيم.

وفي التفاصيل، عالجت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للشراقة، قضية متعلقة بالأساليب الإحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام المشتبه فيه الرئيسي، بإنشاء حسابات وهمية بمواقع الاجتماعي بصفة إمرأة، حيث يقوم بوضع بيانات وصورة لجنس أنثى على أساس أنها تقيم بدولة أجنبية.

وبعد تحديد الحساب الخاص بالضحية المستهدف، يتبادل معه رسائل نصية قصيرة عبر تطبيقات المحادثة.

وبعد أن يتأكد بأن الضحية بحاجة إلى المال يعرض عليه المساعدة لأجل أن يرسل إليه مبلغ مالي بالعملة الصعبة عبر البريد كمساعدة له.

وبعد مرور فترة يقوم بتوجيه ضحيته قصد دفع مستحقات نقل المساعدة لشركة الشحن.

وتممكن المشتبه فيه الرئيسي بمساعدة شركاءه من النصب على مواطن في مبلغ مالي قدره 71 مليون سنتيم.

كما مكنت هذه العملية عناصر الشرطة من حجز جوازي سفر ورخصة سياقة و3 هواتف نقالة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.