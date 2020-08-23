العاصمة.. تفكيك جمعية أشرار وحجز أزيد من 330 غرام من القنب الهندي

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من وضع حد لجمعية أشرار وحجز أزيد من 330 غرام من القنب الهندي وأسلحة بيضاء محظورة.

بالإضافة إلى 18 كبسولة من المؤثرات العقلية، وذلك على مستوى المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، حسبما نقلته وكالة الأنباء عن الهيئة الأمنية.

وجاء في بيان مصالح أمن ولاية الجزائر أن “فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس تمكنت من وضع حد لنشاط جمعية أشرار عن قضية الحيازة، المتاجرة وترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء محظورة”.

وتم حجز 330.5 غرام من القنب الهندي، و18 كبسولة من المؤثرات العقلية و4 أسلحة بيضاء ومبلغ مالي يقدر ب 58.000 دج من عائدات الترويج.