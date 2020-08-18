العاصمة.. تفكيك شبكة إجرامية بينها أجانب يتاجرون في الخمور

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص، من بينهم 6 أجانب، مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالمشروبات الكحولية.

وتم حجز أزيد من 2100 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية امن الجزائر.

و جاء في البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الغربية للشرطة القضائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنت من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية عن قضية تتعلق بحيازة وبيع المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية مع العود، الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية.

وأشار البيان العملية مكنت من توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم من بينهم ستة رعايا أجانب من جنسية افريقية، مع حجز 2151 قارورة من المشروبات الكحولية من مخالف الأنواع والأحجام إضافة إلى جهازي راديو لاسلكي، ستة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، ومبلغ مالي من عائدات الإتجار غير الشرعي.

وبعد استكمال جميع الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا للنظر في قضيتهم.