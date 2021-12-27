العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية تُتاجر في المؤثرات العقلية بباب الوادي

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع وادي قريش بأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي بالعاصمة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة والترويج بالمؤثرات العقلية.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلة في الأمن الحضري الرابع بواد قريش من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة و الترويج بالمؤثرات العقلية. كما تتكون الشبكة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، وكلهم مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر.

وجاءت العملية بعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا بتمديد الإختصاص، وقد تم تحديد مصدر هاته الأقراص والتي تم اقتناؤها من صيدلية بطريقة غير قانونية. موضحا أن العملية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية المقدرة بـ900 قرص. كما تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ26700 دج بالإضافة كذلك إلى هاتفين نقالين.

وأضاف المصدر، أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

ومن جهة أخرى، عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بالحراش، قضية سرقة تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء “سكاكين وقارورات غاز مسيل للدموع”. حيث تم توقيف شخصين مشتبه فيهما، فيما لا يزال المشتبه فيه الثالث في حالة فرار.

وأضاف المصدر، أن القضية تمت معالجتها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، بعد تعرض بائع للمواد الغذائية بمحل للجملة للسرقة تحت طائل التهديد بأسلحة بيضاء من داخل المحل التجاري. كما سلب منه مبلغ مالي قدره 780 مليون سنتيم.

كما تمت العملية بعد تحريات فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع الأمن الحضري السادس بأمن الحراش. أين أفضت إلى تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما وتوقيفهما. مع استرجاع مبلغ مالي قدره 370 مليون سنتيم. كما تم تحديد هوية المشتبه فيه الثالث الذي لا تزال الأبحاث قائمة في حقه لتوقيفه. مضيفا أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية. تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.