العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية تُروّج المخدرات بالرويبة
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة بالعاصمة. من تفكيك جماعة أشرار مع جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تفكيك شبكة إجرامية تقوم بالإتجار غير الشرعي للمخدرات والأقراص المهلوسة. كما تم حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. وتوقيف شخصين مشتبه فيهما. أحدهما محل ثلاثة أوامر بالقبض، ينحدران من ولاية الجزائر، وتتراوح أعمارهما ما بين 30 و 50 سنة.
وأضاف البيان، أن التحريات التي قامت به ذات المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ 23 مليون و 820 ألف سنتيم من عائدات ترويج المخدرات. بالإضافة كذلك إلى 780 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع. و 44 غرام من مخدر القنب الهندي. و أسلحة بيضاء متمثلة في بندقية صيد بحرية و كذا سكين من نوع أوكابي. بالإضافة كذلك إلى 146 وحدة من المشروبات الكحولية، و هاتفين نقالين.
وأشار نفس المصدر، إلى أنه بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
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العاصمة: الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في سرقة المحلات التجارية
العاصمة: الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في سرقة المحلات التجارية
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، متمثلة في أمن الشراقة، من الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في سرقة المحلات التجارية.
وحسب بيان ذات المصلحة الأمنية، عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة. قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظرف التعدد، الكسر، استعمال مركبة ذات محرك.
وتمكنت ذات المصالح، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، يتراوح أعمارهم ما بين 20 و38 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر.
كما تمت القضية، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصّة إقليميا. حيث بدأت أطوارها على إثر شكوى تقدم بها مواطن في شأن تعرضه للسرقة طالت محله التجاري. كما استولى الفاعلون على مبلغ مالي يقدر بــ 50 مليون سنتيم.
ومن خلال التحريات الميدانية واستغلال الوسائل التقنية، كشفت هاته الاخيرة عن تواجد حالات سرقة متشابهة خلال فترة معينة. وأن المشبه فيهم كانوا يستعملون نفس المركبة والطريقة للولوج إلى المحلات والخروج منها. كما أسفرت العملية على إحصاء 06 ضحايا سرقة طالت محالات تجارية بمبالغ متفاوتة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.