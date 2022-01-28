العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية تُروّج المخدرات بالرويبة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة بالعاصمة. من تفكيك جماعة أشرار مع جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تفكيك شبكة إجرامية تقوم بالإتجار غير الشرعي للمخدرات والأقراص المهلوسة. كما تم حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. وتوقيف شخصين مشتبه فيهما. أحدهما محل ثلاثة أوامر بالقبض، ينحدران من ولاية الجزائر، وتتراوح أعمارهما ما بين 30 و 50 سنة.

وأضاف البيان، أن التحريات التي قامت به ذات المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ 23 مليون و 820 ألف سنتيم من عائدات ترويج المخدرات. بالإضافة كذلك إلى 780 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع. و 44 غرام من مخدر القنب الهندي. و أسلحة بيضاء متمثلة في بندقية صيد بحرية و كذا سكين من نوع أوكابي. بالإضافة كذلك إلى 146 وحدة من المشروبات الكحولية، و هاتفين نقالين.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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