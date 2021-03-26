العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التزوير وانتحال صفة إطارات سامية بالدولة

تمكنت عناصر البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية.

وقال محافظ شرطة جمال فرحات تغيت، تابع لفرقة البحث والتدخل بامن ولاية الجزائر، أن الشبكة مختصة في التزوير واستعمال المزوّر في محررات ووثائق رسمية ادارية.

وكذا تقليد وتزوير أختام الدولة، وانتحال هويات وظائف سامية بالدولة وهيئات سيادية القصد منها النصب والاحتيال مع سوء استغلال الوظيفة.

وتمنكت ذات المصالح من توقيف 4 اشخاص واسترجاع ملفات ووثائق ومستندات عليها اختام مزوّرة ومقلدة.

بالإضافة إلى إسترجاع عدة بطاقات مهنية مزورة بهويات مستعارة مختومة بأختام هيئات سيادية مقلّدة وعدة هواتف نقالة وسيارة.

وبعد الإنتهاء من الإجراءات الجزائيةـ تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش اليوم الجمعة.