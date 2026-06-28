العاصمة.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز قرابة 4 قناطير كيف

تمكن أفراد مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، مكنت هذه العملية النوعية من توقيف 12 تاجر مخدرات. وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تقارب 4 قناطير.

كما أسفرت العملية عن حجز 2966 قرصًا مهلوسًا، و10 سيارات سياحية ودراجة نارية، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأكثر من مليار سنتيم وهواتف نقالة.

وتأتي هذه العملية لتُضاف إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط محاولات إدخال وترويج هذه السموم ببلادنا. ولتؤكد مرة أخرى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة. والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة.