العاصمة.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز قرابة 20 ألف قرص “صاروخ”

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باب الزوار لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء الأسبوع المنصرم، من توقيف (03) أشخاص مشتبه فيهم، عن قضية الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع حجز 19800 قرص مؤثر عقلي .

وحسب بيان شرطة الجزائر العاصمة، فإن العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت على إثر استغلال معلومة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بباب الزوار، أين مكنت التحريات من توقيفه وتوقيف باقي شركائه ، أين أسفرت العملية على ضبط و حجز (19800) قرص من المؤثرات العقلية، ومركبتين سياحيتين استعملتا في نقل السموم .

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا . يضيف المصدر ذاته.