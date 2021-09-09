العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 1.5 كغ قنب هندي

فككت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة قي المقاطعة الغربية للشرطة القضائية، شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان ذات المصالح الأمنية، فقد تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة.

مجريات قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا. مكنت ذات الفرقة من ضبط وحجز 1.5 كغ من القنب الهندي. 2192 قرص مؤثر عقلي، مسدس كهربائي، 3 شماريخ، مركبة سياحية. دراجة نارية ومبلغ مالي قدره 9 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.