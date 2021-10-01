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العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 15 ألف قرص مهلوس

بقلم أمينة داودي
العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 15 ألف قرص مهلوس
أقراص مهلوسة
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تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات بالمقاطعة الشرقية وفرقة البحث والتدخل. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تحترف الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت تحت إشراف النيابة المختصة. ومكنت من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين “33 و56سنة” وحجز قرابة 15 ألف قرص مهلوس، وكذا شاحنة مقطورة سيارة سياحية، و6 هواتف نقالة. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بعد اتخاذ الاجراءات القانونية.

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