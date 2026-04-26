العاصمة.. تفكيك شبكة تهريب مخدرات وحجز أكثر من قنطار “زطلة”

تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة بالناحية العسكرية الأولى، اليوم الأحد، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذلك في إطار الجهود المتواصلة لأفراد الجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى صد كل محاولات إغراق البلاد بالمخدرات.

وحسب ما أفاد به بيان لـ وزارة الدفاع الوطني، فإن هذه العملية تمت على إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات. وأسفرت عن توقيف مهرب، وحجز قنطار و17 كيلوغرامًا من الكيف المعالج. مبلغ مالي معتبر من العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى شاحنة (01) مقطورة وسيارة (01) سياحية.