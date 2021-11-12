العاصمة: تفكيك شبكة دولية تُهرّب الهيرويين والكوكايين داخل أحشائها

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، عن تفكيك عصابة منظمة مختصة في الإتجار بالهيرويين والكوكايين. من بينهم رعايا أجانب.

وحسبما جاء في بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، فقد تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، من وضع حد لعصابة إجرامية منظمة تمتهن الإتجار بالمخدرات الصلبة من نوع الهيرويين والكوكايين”.

وأوضح البيان، أنه تم عرض المشتبه فيهم على الطبيب الشرعي. حيث تفطن الطاقم الطبي العامل على مستوى مصلحة الأشعة الطبية لوجود أجسام غريبة في أحشائهم. تمّ إستخراجها عن طريق الفضلات. ليتبين أنها كبسولات تحتوي على مبالغ مالية معتبرة بالعملة الأجنبية من عائدات الإتجار بالمخدرات لغرض تهريبها خارج التراب الوطني”.

كما أضاف المصدر، أن العملية جرت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميًا، كما تمكنت ذات المصالح من توقيف 10 أشخاص بينهم 4 رعايا أجانب. مع استرجاع 900 غرام من الهيرويين و50 غراما من الكوكايين.

وتم استرجاع مبلغ مالي قُدر بحوالي 120 مليون سنتيم، إضافة إلى مبالغ بالعملة الصعبة بلغت قيمتها 24841 أورو، و3350 جنيه إسترليني.

كما تم حجز قرابة 100 دولار أمريكي، فضلا عن أدوات خاصة بطحن المخدرات. 11 هاتف نقال، سيارتان سياحيتان و13 جواز سفر”.

وأشار البيان إلى أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. عن جناية الجريمة المنظمة العابرة للحدود، استيراد والمتاجرة بالمخدرات الصلبة. الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية”.

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الإطاحة بعصابة تروّج الم خدرات وزرعت الرعب بسيدي عبد الله في العاصمة

كما أطاح أفراد الدرك الوطني بالجزائر العاصمة بعصابة كانت تنشط على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. وهذا في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وتفكيك عصابات الأحياء.

وحسب ذات المصالح، العصابة اتخذت من بعض أحياء العاصمة للمتاجرة بالمخدرات والحبوب المهلوسة وترويع السكان. حيث كانت العصابة تستعمل أسلحة بيضاء مثتمثلة في سيوف وعصي.

كما أسفرت العملية عن عن توقيف 37 شخصا قدّم 10 منهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت أمرا بالإيداع في حق 6 أشخاص. كما تم وضع 4 أخرين تحت الرقابة القضائية، بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والانتماء إلى عصابات الأحياء.