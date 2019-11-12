العاصمة.. تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب التبغ بالدار البيضاء

فككت الشرطة القضائية لأمن مقاطعة الدار البيضاء في العاصمة شبكة خطيرة تنشط في مجال التهريب الدولي لمواد التبغ.

حيث كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، شويب بلال في ندوة صحفية اليوم، أن تفكيك هذه الشبكة تم بفضل استغلال المعلومات الأولية التي مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشركائه.

حيث تمت العملية بعد العثور على 3500 علبة سجائر أجنبية الصنع من مختلف العلامات و90 علبة من التبغ المعروف بالشيشة.

وأضاف أنه بناء على هذه المعطيات، تم فتح تحريات استغرقت أربعة أيام وأفضت إلى توقيف العديد من عناصر العصابة المكونة من 5 أشخاص.

وعقب إجراء هذه التحريات وعمليات تفتيش واسعة على مستوى المستودعات التي كانت تستعملها الشبكة لتخزين المواد المهربة وكذا تفتيش منازل المشتبه فيهم، تم حجز 170 ألف علبة سجائر ذات صنع أجنبي و1829400 وحدة فحم خاصة بالشيشة و2000 وحدة تبغ و14400علبة سجائر و12000 وحدة تبغ شيشة.

وأشار شويب، إلى أنه تم اليوم تقديم المتورطين أمام النيابة وبعد استجوابهم، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بتهمة تكوين جمعية أشرار وتبييض أموال في إطار جماعة إجرامية.

وكشف في ذات السياق أن التحقيق لا زال متواصلا بغرض اكتشاف الامتدادات الدولية لهذه الشبكة.

من جهته، أفاد رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن مقاطعة الدار البيضاء، منيعي خالد، بأن العملية جاءت نتيجة استغلال معلومات وتحريات أسفرت عن توقيف عناصر هذه الشبكة التي تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 50 سنة.

كما تم حجز ثلاث مركبات كانت تستغل في نقل البضائع، بالإضافة الى ضبط مبلغ مالي قدره 156 مليون سنتيم.