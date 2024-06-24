العاصمة.. تفكيك شبكة وطنية لسرقة المركبات

تمكّنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية بالجزائر وسط. من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات مع توقيف عناصرها الخمسة واسترجاع ست مركبات مسروقة.

أوضح بيان لمصالح الأمن الوطني أنّ الجماعة الإجرامية كانت تنشط عبر كامل التراب الوطني. أين تم توقيف أعضائها الخمسة، واسترجاع ست مركبات مسروقة. مع حجز وثائق إدارية ولوحات ترقيم مزورة إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 75 ألف دينار.

وأضاف البيان، أنّ العملية جاءت إثر شكوى تقدّم بها مواطن على مستوى مقر الفرقة بعد تعرض مركبته للسرقة. وأسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية عن تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، في عملية مدعومة باستغلال الوسائل التقنية.

وخلُص بيان مصالح الأمن الوطني إلى أنّه تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات.