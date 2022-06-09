العاصمة.. تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز أزيد من 2 كلغ “كوكايين”

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في عمليتين متفرقتين خلال هذا الأسبوع، من وضع حد النشاط شبكتين إجراميتين، مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تنشطان على مستوى إقليم الجزائر العاصمة.

وحسب بيان المديرية، فإن العملية الأولى، تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة وأسفرت عن توقيف (04) أربع مشتبه فيهم، مع حجز كمية من الكوكايين تقدر ب 02 كلغ و250غ، و161 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، مع حجز 03 مركبات سياحية ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل المخدرات.

العملية الثانية تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، حيث تم توقيف (01) مشتبه فيه، وحجز 21 كلغ و250غ من الكيف المعالج. يضيف البيان.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم في القضيتين رهن الحبس المؤقت.

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