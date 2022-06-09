العاصمة.. تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز أزيد من 2 كلغ “كوكايين”
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في عمليتين متفرقتين خلال هذا الأسبوع، من وضع حد النشاط شبكتين إجراميتين، مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تنشطان على مستوى إقليم الجزائر العاصمة.
وحسب بيان المديرية، فإن العملية الأولى، تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة وأسفرت عن توقيف (04) أربع مشتبه فيهم، مع حجز كمية من الكوكايين تقدر ب 02 كلغ و250غ، و161 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، مع حجز 03 مركبات سياحية ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل المخدرات.
العملية الثانية تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، حيث تم توقيف (01) مشتبه فيه، وحجز 21 كلغ و250غ من الكيف المعالج. يضيف البيان.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم في القضيتين رهن الحبس المؤقت.
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العاصمة: الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في سرقة المحلات التجارية
العاصمة: الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في سرقة المحلات التجارية
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، متمثلة في أمن الشراقة، من الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في سرقة المحلات التجارية.
وحسب بيان ذات المصلحة الأمنية، عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة. قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظرف التعدد، الكسر، استعمال مركبة ذات محرك.
وتمكنت ذات المصالح، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، يتراوح أعمارهم ما بين 20 و38 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر.
كما تمت القضية، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصّة إقليميا. حيث بدأت أطوارها على إثر شكوى تقدم بها مواطن في شأن تعرضه للسرقة طالت محله التجاري. كما استولى الفاعلون على مبلغ مالي يقدر بــ 50 مليون سنتيم.
ومن خلال التحريات الميدانية واستغلال الوسائل التقنية، كشفت هاته الاخيرة عن تواجد حالات سرقة متشابهة خلال فترة معينة. وأن المشبه فيهم كانوا يستعملون نفس المركبة والطريقة للولوج إلى المحلات والخروج منها. كما أسفرت العملية على إحصاء 06 ضحايا سرقة طالت محالات تجارية بمبالغ متفاوتة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.