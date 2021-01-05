العاصمة.. تفكيك عصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء ومهلوسات بحسين داي

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من تفكيك مجموعة إجرامية مكونة من 7 أشخاص، من أجل الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد عالجت هذه القضية، فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي.

وتمت العملية، على إثر معلومات وردت إلى مصالح الشرطة، عن وجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد الأحياء.

وسمح التدخل الفوري والاحترافي لقوات الشرطة من توقيف الأشخاص المشتبه فيهم.

وأسفرت هذه العملية الشرطية أيضا على حجز 10 أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف والأحجام، و10 أقراص من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى لثام أسود، وقناع بلاستيكي، ومبلغ مالي يقدر بـ6 مليون سنتيم، وسيارة سياحية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.