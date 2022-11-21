العاصمة.. تفكيك عصابة إجرام وحجز 38 ألف مؤثر عقلي بأولاد فايت

تمكنت شرطة الجزائر العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز ما يقارب 38 ألف مؤثر عقلي، 10 ملايين سنتيم من عائدات الترويج و 12 سلاحا أبيضا محظورا من الصنف السادس بأولاد فايت .

وحسب بيان مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، فإن هذه العصابة تتكون من (08) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و62 سنة، مسبوقين قضائيا في قضية الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمخدرات.

قضية الحال، التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، بعد تنفيذ إذن بالتفتيش أسفرت العملية على ضبط وحجر مايلي:

-(37436) قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع.

-مبلغ مالي بالعملة الوطنية فاق (10) ملايين سنتيم جزائري.

– (12) سلاح ابيض محظور من الصف السادس مختلف الأنواع والأحجام .

-وصفات طبية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا .