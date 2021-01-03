العاصمة: تفكيك عصابة تزوِّر العملة الوطنية.. وحجز 75 مليون سنتيم

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر العاصمة من توقيف جماعة أشرار تتكوّن من خمسة أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أعمار الموقوفين تتراوح بين (19 و29) سنة.

وتورط الموقوفون في تزوير واستعمال المزوّر في الأوراق النقدية من العملة الوطنية وطرحها للتداول في السوق الوطنية.

وأضاف البيان، أن القضية تعود إلى حصولهم على معلومات مفادها تداول أوراق نقدية مزوّرة من العملة الوطنية.

وباشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة تحرّياتها الميدانية، التي أفضت إلى تحديد هويّة المشتبه فيهم.

وبعد مواصلة التحرّيات تمّ توقيف المشتبه فيهم وعددهم خمسة أشخاص، مع حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية مزوّر ومهيّأ للتداول.

وقدّر المبلغ المحجوز في السوق الوطنية 75 مليون سنتيم، وسيارة سياحية وسلاحين أبيضين.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.