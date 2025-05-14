العاصمة.. تفكيك عصابة وحجز أسلحة بيضاء محظورة بالشراقة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، من توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم مسبوقون قضائيا، كانوا ينشطون ضمن عصابة أحياء زرعت الرعب في أوساط سكان الشراقة، مع ضبط أسلحة بيضاء بمختلف الأصناف ومؤثرات عقلية.

وحسب بيانٍ للسلك النظامي ذاته، فإن قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تلقي عدة بلاغات مفادها نشاط مشبوه لعصابة تروج المخدرات والمؤثرات العقلية وتعتدي على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء محظورة بعدة أحياء بالشراقة.

على جناح السرعة، انتقلت عناصر الفرقة المتنقلة إلى عين المكان، حيث تم توقيف (9) أشخاص مشتبه فيهم، مع ضبط وحجز:

- (22) قرصاً من المؤثرات العقلية.

– (09) أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

– (06) ألعاب نارية

– (03) منبهات بواخر

– بندقية صيد بحري.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية إنشاء و الانخراط في عصابة أحياء. المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.