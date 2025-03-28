العاصمة: تفكيك 4 شبكات إجرامية تحترف سرقة المركبات

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، من تفكيك أربع شبكات إجرامية تحترف سرقة السيارات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم خلال هذه العمليات، توقيف 9 أشخاص من بينهم إمرأة مع إسترجاع أربع مركبات مسروقة.

وقامت بالعملية الأولى، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخرايسية التابعة لكتيبة الدويرة. والتي أسفرت عن توقيف شخصين من بينهم امرأة قاموا بالإعتداء على الضحية بالعنف لغرض سرقة سيارته. وأفضى التحقيق إلى توقيف أفراد الشبكة مع إسترجاع المركبة.

وجاءت العملية الثانية، والتي عالجتها فرقة المناصرية كتيبة براقي، على إثر تلقي بلاغ عن سرقة سيارة. ومكن التحقيق في القضية مع استغلال كاميرات المراقبة بمكان السرقة، من الوصول إلى الفاعلين في ظرف قياسي. وتوقيف ثلاثة أشخاص مع إسترجاع المركبة المسروقة التي كانت بصدد تحويلها إلى أحد الولايات الشرقية قصد بيعها.

بينما قام بالعملية الثالثة، فرقة الأمن والتحري بالدويرة شمال والتي جاءت بناء على تتبع دقيق لعصابة تحترف سرقة المركبات. أين تمكن عناصر الفرقة من توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس لسرقة مركبة وحجز المعدات التي كانوا يستعملونها.

والعملية الأخيرة، عالجتها كل من فرقة زونكة وجسر قسنطينة التابعين لكتيبة بئر مراد رايس. والتي أسفرت عن توقيف شخصين في حالة تلبس قاما بتكسير زجاج المركبة قصد سرقتها. مع حجز أدوات مختلفة كانت تستخدم في عمليات السرقة ودراجة نارية.

وحققت كل القضايا المعالجة، نتائج إيجابية جراء تطبيق مخطط مكافحة سرقة المركبات بالمجموعة الإقليمية. وكذا التتبع الدقيق لقضايا سرقة السيارات بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى باستعمال وسائل تقنية في التحقيق.

ومكن توقيف هذه الشبكات من حل قضايا أخرى في نفس السياق.

وبعد إستيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين كل حسب الإختصاص القضائي.