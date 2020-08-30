العاصمة.. تكثيف الدوريات الأمنية لمراقبة الأسواق الفوضوية

طالبت المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد المصالح اﻷمنية بتكثيف دوراتها بخصوص الباعة الفوضويين.

وخلال إجتماع لها، اليوم الأحد، والمخصص لمتابعة وضعية المحيط البيئي والإطار المعيشي للمواطن عبر بلديات المقاطعة الإدارية، سيدي أمحمد، الجزائر الوسطى، المرادية، المدنية، أكد المجتمعون على ضرورة التدخل لرفع النفايات الخضراء المتواجدة بعلي ملاح بلدية سيدي أمحمد، ونقلها إلى مؤسسة GECETAL أين يتم تحويلها إلى أسمدة طبيعية.

كما دعا المجتمعون إلى ضرورة التدخل لسقي النباتات الموجودة بمركز الدوران برياض الفتح بلدية المدنية، وتكليف مصالح الري، سيال و التطهير، أسروت لتنقية قنوات صرف المياه المتواجدة بقرب القاعدة البحرية بميناء الجزائر بلدية الجزائر الوسطى.

كما تم تكليف مصالح أسروت ومصالح البلدية على تنقية البالوعات و المجاري المائية تحسبا التقلبات الجوية.

في حين كلفت مصالح البلدية و أسروت للتدخل لحل مشكل النقطة السوداء المتواجدة بغابةسيديبراهيم بتيليملي وطريقها المحاذي، بالاضافة إلى تكليف مصالح الري بحل مشكل تسرب مياه الصرف الصحي عمارة “10” ديار المحصول غدا 31 أوت 2020.