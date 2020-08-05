العاصمة.. تكثيف عمليات تعقيم المساجد بسيدي امحمد تحسبا لإعادة فتحها تدريجيا

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
العاصمة.. تكثيف عمليات تعقيم المساجد بسيدي امحمد تحسبا لإعادة فتحها تدريجيا
بقلم معين تيت

أمرت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، بتكثيف عمليات تنظيف وتعقيم المساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصلي تحسبا لإعادة فتحها تدريجيا.

وحسب بيان المقاطعة الإدارية في صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، فقد تم التأكيد على الاستعداد للفتح التدريجي للمساجد ذات قدرة استيعاب تفوق الـ 100 مصلي حسب مساحة المسجد.

كما أمرت الوالي المنتدب بتكثيف عمليات التنظيف والتعقيم عبر كافة إقليم المقاطعة الإدارية للمساجد، في انتظار تعليمات السلطات الوصية التي تحدّد “البروتوكول” الخاص للشروط الصحية والوقائية لسلامة وصحة المواطنين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=865161

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com