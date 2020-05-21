العاصمة: تمديد تراخيص التنقل الإستثنائية يومي العيد تلقائيا

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، أنه سيتم تمديد تراخيص التنقل الإستثنائية أثناء فترة الحجر الجزئي المنزلي يومي عيد الفطر، تلقائيا.

وأفاد بيان لولاية الجزائر، أن هذه التراخيص تبقى صالحة وسارية المفعول يومي عيد الفطر المبارك.

وسيطبق على جميع الولايات خلال يومي عيد الفطر، حجر جزئي منزلي من الساعة الواحدة “13h00” زوالا، وإلى غاية الساعة السابعة “07h00” صباحا من اليوم الـموالي.

وأكد والي العاصمة، أنه سيتم يومي العيد، منع حركة المرور للسيارات والدراجات النارية بين الولايات وداخل الولاية، خارج أوقات الحجر الجزئي المنزلي المعلن عنه.