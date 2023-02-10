العاصمة: تمديد ساعات العمل وبرنامج نقل خاص خلال موسم الإصطياف

تعكف مصالح ولاية الجزائر العاصمة، على التحضير مسبقا لموسم الإصطياف لسنة 2023. من خلال تجنيد كافة المصالح.

وأشرف والي العاصمة عبد النور رابحي، على اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، بقاعة الإجتماعات بمقر الولاية. لمناقشة التحضيرات الأولية للعملية التضامنية لشهر رمضان 2023. و التحضيرات لموسم الإصطياف لسنة 2023.

كما شدّد والي العاصمة على ضرورة الحرص على النظافة العمومية. والإنارة العمومية على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة المقدر عددها بـ58 شاطئ. بالإَافة كذلك إلى محاربة الرمي العشوائي للنفايات والإسراع في الانتهاء من أشغال تحويل مصبات المياه الملوثة المتجهة نحو الشواطئ.

وأمر والي العاصمة مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لمباشرة عمليات فورية للقضاء على “البعوض” عبر إقليم بلديات العاصمة نهاية الشهر الجاري. ناهيك عن وضع قوارب الحماية المدنية على مستوى كافة الشواطئ المحصاة من اجل توفير حماية أكثر للمصطافين.

كما أمر والي العاصمة بضرورة الإعتماد على برنامج نقل خاص خلال موسم الإصطياف بتمديد ساعات العمل إلى ساعات متأخرة من الليل.