العاصمة: تمديد صلاحية تراخيص التنقل الإستثنائية

أعلن والي العاصمة يوسف شرفة، عن تمديد صلاحية تراخيص التنقل الإستثنائية الصادرة عن مصالح ولاية الجزائر أوالمقاطعات الإدراية التابعة لها جويلية المنصرم.

وجاء في بيان ولاية الجزائر اليوم، أنه بخصوص تسيير الوضع الصحي المتعلق بمكافحة فيروس كورونا. تقرر تعديل توقيت الحجر الصحي الجزئي ليصبح من الساعة 23:00 سا ليلا إلى غاية الـ05:00 سا صباحا من اليوم الموالي.

وأضاف ذات البيان، أنه تقرر تمديد إجراء منع كل أنواع التجمعات للأشخاص و والإجتماعات العائلية التي تعتبر سببا رئيسيا في إنتشار الفيروس.

كما أكد الوالي على ضرورة إقبال المواطنين على التلقيح ضد فيروس كورونا بإعتباره أفضل وسيلة للوقاية.

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