العاصمة.. تمديد مواقيت استغلال الترامواي يوم الأربعاء

أعلنت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام”، عن تمديد ساعات استغلال ترامواي الجزائر العاصمة، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، ليلة رأس السنة الميلادية.

وأوضحت سيترام أن أول قاطرة تنطلق من محطة العناصر على الساعة 05:30 وآخر قاطرة على الساعة 01:00.

وبخصوص محطة درقانة أول قاطرة 05:30 وآخر قاطرة على الساعة 23:30.

