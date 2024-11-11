العاصمة: تنصيب الأمين العام للولاية والواليين المنتدبين الجديدين

أشرف والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اليوم الإثنين، بمقر الولاية، على مراسم تنصيب الأمين العام للولاية، والواليين المنتدبين الجديدين.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تم تنصيب عبد الرحمان رحماني الذي كان يشغل منصب والي منتدب بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، أمينا عاما لولاية الجزائر، خلفا لسليم حريزي الذي كان يشغل منصب أمين عام لولاية الجزائر. حيث تم تنصيب هذا الأخير واليا لولاية خنشلة.

كما تم تنصيب صادق حجار الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة المحلية لولاية باتنة، واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر خلفا لعبد الرحمان رحماني، الذي كان يشغل منصب والي منتدب بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر، والذي تم تعيينه أمينا عاما للولاية.

وتم تنصيب خديجة صيفي التي كانت تشغل منصب والي منتدب بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة، واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية لزرالدة. خلفا لأحسن خالدي الذي كان يشغل منصب والي منتدب بالمقاطعة الإدارية لزرالدة.، حيث تم تعيينه واليا لولاية إليزي.