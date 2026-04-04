العاصمة.. تنظيف وتهيئة مواقف الحافلات

واصلت مصالح مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر تدخلاتها الميدانية، حيث شملت تنظيف وتهيئة مواقف الحافلات.

وحسب بيان لمصالح الولاية، قامت ذات المصالح، بإزالة الكتابات العشوائية والملصقات غير المرخّصة. وتنقية لافتات التوجيه، بما يضمن وضوحها للمواطنين.

كما قامت المصالح ذاتها، عقب التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها العاصمة، لإعادة تأهيل وتثبيت مختلف اللافتات التي تضررت بفعل الرياح القوية. بما يضمن سلامة المارة ويحافظ على الانسيابية المرورية.