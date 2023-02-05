العاصمة: تنظيم ملتقى حول الأمن الصحي للمواطنين غدا

تنظّم الوكالة الوطنية للأمن الصحي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، غدا الإثنين بالعاصمة، ملتقى علميا حول الأمن الصحي للمواطنين.

جاء في بيان للوكالة، أنّ الملتقى الذي يقام بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. يأتي في إطار المشاورات مع القطاعات ذات الصلة بالأمن الصحي. وينظّم تحت شعار “الأمن الصحي للمواطن: مسؤولية تعني الجميع”.

وسيعرف الموعد مشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة الصيدلانية والبيئة والتجارة. وهيئات وطنية مختلفة، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني الناشطة في مجال الأمن الصحي وخبراء.

وستشهد الفعالية ذاتها، تنظيم “جلسات علمية تخص الصحة والبيئة والتغذية. كما تهدف إلى دراسة وتحليل التحديات المطروحة في مجال الأمن الصحي ومناقشة كيفية تخطيها”.

وأضاف البيان، أنّ الملتقى يرمي إلى “جمع الآراء والإشكالية المتعلقة بالأمن الصحي مع القطاعات ذات الصلة. والعمل على تعدد التخصصات من خلال إشراك كل قطاع من القطاعات المختلفة في تحديد أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي وتحديد دور كل واحد منها في تنفيذها.