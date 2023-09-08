العاصمة: تنقية أكثر من 64 ألف بالوعة تحسبا لموسم الأمطار

اتخذت مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير لولاية الجزائر “أسروت” إجراءات استباقية لتفادي انسداد المجاري بالعاصمة تحسبا لموسمي الخريف والشتاء.

وأفاد مدير “أسروت”، عيطر سعدون، حسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، أنه قد تم تنقية 64432 بالوعة “اي ما نسبته 85 بالمائة من البالوعات”..

موضحا أن انسداد المجاري بالعاصمة ليست السبب الرئيسي لحدوث الفيضانات. واشار إلى أن ارتفاع منسوب الأودية بصفة كبيرة ومفاجئة بسبب احتوائها على نفايات صلبة وأتربة بعد هطول أمطار غزيرة هو السبب الرئيس لهذا المشكل.

وأضاف أن الاستعداد لموسم الأمطار يكون طوال السنة وبالأخص خلال شهري جويلية وأوت حيث تجوب فرق أسروت مختلف المحاور الحضرية بكل بلديات العاصمة. لتنفيذ مخطط تنقية وتنظيف البالوعات ومجاري الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، ورصد النقاط السوداء والقضاء عليها استعدادا للأمطار خاصة الخريفية منها والمفاجئة.

وأكد أن الفرق الميدانية قامت كذلك منذ شهر جانفي لغاية اليوم بتنظيف 25900 وحدة فتوحات المشاعب لتفادي اختلاط التراب بالماء الشروب.

وأبرز أن أعوان “أسروت” قاموا منذ بداية السنة لغاية أوت الفارط، بإزالة الردوم والنفايات الصلبة. مضيفا انهم قاموا كذلك بإصلاح الأرصفة والحفر بمادة الزفت والبلاط على مسافة 224564 متر مربع.

كما جمعوا نفايات من العجلات المطاطية بلغ عددها لغاية أوت 40955 عجلة، يضيف المسؤول.