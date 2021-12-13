العاصمة: تهديم البنايات غير الشرعية

باشرت مصالح ولاية الجزائر عملية تهديم البنايات غير شرعية على مستوى بلديات العاصمة. هذه العملية جاءت تنفيذا لتسخيرة والي ولاية الجزائر أحمد معبد.

حسب بيان مصالح ولاية الجزائر عبر حسابها على الفيسبوك قامت بتهديم كلي للعمارة المتكونة من 4 طوابق في اول عملية. وذلك على مستوى بحي بن رضوان، برج الكيفان، التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

وتنذرج هذه العملية في إطار محاربة البنايات الغير شرعية، وتنفيذا لتسخيرة والي ولاية الجزائر، كما ستتواصل عملية تهديم البنايات الغير شرعية بإقليم ولاية الجزائر إلى غاية القضاء على الظاهرة يضيف البيان.

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أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب بعدة بلديات بالجزائر العاصمة يومم غد الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان لها، أن هذا التذبذب في تزوزيع الما ء سببه أشغال تنظيف وتشخيص خزان رئيسي لتوزيع المياه الشروب. كما ستقام هذه الأشغال على مستوى خزان ساحل ببلدية الجزائر الوسطى بداية من الساعة 08:00 صباحا ليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 17:00 مساء.

كما ذكر البيان أن بلديات العاصمة التي سيمسها إنقطاع الماء هي، الجزائر الوسطى (جزئيا) القصبة (جزئيا)، باب الواد (جزئيا) وبلدية واد قريش (جزئيا).

وأكدت سيال بأن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب لزبانها القاطنين بالبلديات المعنية بالانقطاع ستستأنف تدريجيا. بعد نهاية الاشغال حسب برنامج التوزيع المسطر.

وتضع شركة سيال تحت تصرف زبائنها رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594. لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.