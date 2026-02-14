العاصمة.. تواصل عمليات إزالة مخلفات التقلبات الجوية

تواصل مصالح ولاية الجزائر لتهيئة المحيط من آثار التقلبات الجوية، تدخلاتها الميدانية لضمان المعاينة الآنية لآثار التقلبات الجوية التي تشهدها العاصمة.

وتأتي هذه التدخلات الميدانية تنفيذا لتوجيهات الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. حيث شملت هذه التدخلات عمليات واسعة لرفع المخلفات، بما فيها الأشجار المتساقطة والأجسام المتضررة. بالإضافة إلى تسريح مجاري المياه والبالوعات، وتنظيف المحيط العام.

هذا وتشارك في هذه العمليات المؤسسات العمومية الولائية، ومصالح المقاطعات الإدارية والبلديات، إضافة إلى المديريات التنفيذية.

