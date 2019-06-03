العاصمة.. توفير 20 ألف خبزة خلال أول أيام العيد

استحداث نقاط بيع “خبز ” جديدة عبر عدد من الساحات العمومية بالعاصمة

كشفت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، أنه بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، أنه سيتم توفير 20 ألف وحدة من مادة الخبز خلال أول أيام العيد بالعاصمة.

كما أنه سيتم قرابة 30 ألف وحدة أخرى خلال ثاني أيام العيد. حسبما أفاد به مسؤول من ذات المصالح.

هذا وقد أعلنت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أن هذه الأخيرة، قررت استحداث نقاط بيع لمادة الخبز

عبر عدد من الفضاءات والساحات العمومية بالعاصمة، من أجل ضمان تموين أفضل للسكان بهذه المادة الواسعة الاستهلاك .

وأوضح، دهار العياشي، ممثل عن المديرية، أنه و ضمن الإجراءات التي قررتها وزارة التجارة لضمان التموين المنتظم

للسكان بالمواد الواسعة الاستهلاك تقرر استحداث نقاط لبيع مادة الخبز عبر الفضاءات والساحات العمومية بالولاية.

خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال إن العملية تمت بالتنسيق مع إحدى العلامات التجارية لمتعامل اقتصادي صاحب مخبزة صناعية، وسيتم من خلال

هذه العملية توفير 20 ألف وحدة من الخبز خلال أول أيام العيد و قرابة 30 ألف وحدة أخرى خلال ثاني أيام العيد.

وتتوزع نقاط البيع المشار إليها عبر كل من الساحات العمومية لبلديات بئر التوتة، الرغاية، الحراش، الدار البيضاء.

إلى جانب نقطة بيع بساحة البريد المركزي و أخرى بمقر الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين وساحة الساعات الثلاث ببلدية باب الواد.