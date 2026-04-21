العاصمة.. توقف خدمة الترامواي

بقلم عايدة.ع
أعلنت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام”، أن حركة الترامواي في الجزائر العاصمة غير متاحة حاليا بين محطة ميموني حمود ومحطة العناصر و هذا لسبب إنقطاع الكهرباء.

وجاء في بيان للشركة “تعلم شركة سيترام زبائنها الكرام بأن حركة الترامواي في الجزائر العاصمة. غير متوفرة حاليا بين محطة ميموني حمود و محطة العناصر و هذا لسبب إنقطاع الكهرباء”.

كما قدمت سيترام اعتذارها لكل زبائنها عن الإزعاج الناجم، ووضعت تحت تصرف كل الزبائن الرقم التالي: 0659947006، للحصول على مزيد من المعلومات أو للاستفسار.

اقرأ أيضا
