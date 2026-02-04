العاصمة.. توقف خدمة الترامواي

أعلنت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام”، أن حركة الترامواي في الجزائر العاصمة غير متاحة حاليا بين محطتي العناصر وحي المندرين (Tamaris).

وجاء في بيان للشركة “تعلم شركة سيترام زبائنها الكرام بأن حركة الترامواي في الجزائر العاصمة. غير متاحة حاليا بين محطتي العناصر وحي المندرين (Tamaris)”.

كما قدمت سيترام اعتذارها لكل زبائنها عن الإزعاج الناجم.

