العاصمة.. توقيف أزيد من 3 آلاف مشتبه به في عدة قضايا شهر جويلية

عالجت مصالح الشرطة القضائية، التابعة لأمن العاصمة، 2897 قضية أفضت إلى ايقاف 3325 مشتبه فيه، خلال شهر جويلية 2021.

وحسب بيان لدات المصلحة، تم تقديم الموقوفين، أمام الجهات القضائية المختصة، والذين من بينهم 1554 مشتبه فيه في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، و231 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1771 شخص متورط في مختلف القضايا.

وأشار البيان، إلى إنه ومن بين القضايا المعالجة، 709 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص و272 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات.

أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 20 قضية. بينما تم معالجة 337 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الممتلكات العمومية، بالإضافة إلى 68 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

كمما عالجت ذات المصالح، 219 قضية متعلقة بحمل الأسلحة البيضاء المحظورة، تورط فيها 231 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودع منهم 23 شخص الحبس المؤقت.

وفي إطار مكافحة المخدارت تمت معالجة 1490 قضية تورط فيها 1554 شخص، مع حجز 1.765 كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى 39143 قرص مهلوس، و737.20 غرام من الهروين، 0.01 غرام من الأفيون، وكذا 4 قارورات من محلول مخدر.