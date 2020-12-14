العاصمة.. توقيف إمرأة احتالت على العديد من المواطنين في مبالغ مالية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف مشتبه فيها احتالت على العديد من المواطنين في مبالغ مالية بعد أن وعدتهم بالحصول على تأشيرات سفر.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، إنطلقت قضية الحال، بعد تلقّي مصالح فرقة الشرطة القضائية بزرالدة لشكوى من طرف مالك محل لكراء السيارات بمدينة اسطاوالي.

وجاء في الشكوى، تعرض الضحية لخيانة الأمانة من قبل إمرأة تعتبر زبونة لديه في المحل، قامت بكراء سيارة من محلّه.

وأورد الضحية، أنه وبعد انتهاء المدّة المتفّق عليها، رفضت الزبونة إرجاع السيارة وتسديد الديون المستحقّة.

وعليه، باشرت عناصر الفرقة تحرّياتها وبتمديد الإختصاص تمّ توقيف المشتبه فيها واسترجاع المركبة محل التحقيق.

وبعد تفتيش المركبة، تمّ ضبط 13 جواز سفر صادر عن السلطات الرسمية، وملفّات إدارية مختلفة لأشخاص آخرين.

بالإضافة إلى 21 وصل تحويل مبالغ مالية بقيمة مختلفة في حسابات بريدية جارية بأسماء مختلفة.

وكذا 3 صكوك بريدية مشطوبة جميعها خاصة بالضحايا، وهيكل ختم دائري الشكل.

وبمواصلة للتحرّيات، تبيّن أنّ المشتبه فيها كانت تنصب على العديد من المواطنين من خلال حصولها على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة، مقابل حصولهم على تأشيرات سفر “شنغن” قصد العمل في دول أجنبية.

وهو ما أكّده أغلب الضحايا التي جاءت تصريحاتهم متطابقة والتي جاء في طيّها إدّعاء المشتبه فيها بامتلاكها لشركة بدولة أجنبية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيها أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.