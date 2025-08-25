العاصمة: توقيف بائع ملابس يُصور النساء داخل محله ويعرضها على مواقع التواصل!

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبيريانية بأمن العاصمة، خلال هذا الأسبوع، من توقيف عامل بمحل لبيع الملابس، على خلفية تورطه في قضية تصوير نساء بواسطة كاميرات مراقبة منصّبة داخل المحل المشتبه فيه كان بصدد عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود حيثيات قضية الحال، بعد رواج و تداول على نطاق واسع لصور نساء داخل محل تجاري لبيع الملابس. تم نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر ذلك، باشرت عناصر ذات المصلحة تحرياتهم التقنية المعمّقة، أين تم تحديد مكان تواجد المحل التجاري.

ليتم توقيف المشتبه فيه، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الحساب الالكتروني الذي قام بنشرها.

هذا الأخير الذي كان يعمل على استغلال الصور في أغراض من شأنها المساس بالآداب العامة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفقا لملف إجراءات جزائية.