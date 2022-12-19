العاصمة: توقيف تاجرين بحوزتهما ما يقارب 60 غرام كوكايين بالأبيار

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار. من الإطاحة بمروجي المخدرات الصلبة ” كوكايين”. تتراوح أعمارهما ما بين 30 و40 سنة، ينحدران من ولاية الجزائر، مسبوقين قضائيا.

قضية الحال جاءت على إثر تلقي الفرقة لمعلومة مفادها وجود صاحب محل تجاري لبيع وكراء السيارات. يبيع ويروج المخدرات الصلبة بأحد أحياء بئرمرادرايس.

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تسطير خطة محكمة والترصد للمشتبه فيه. وخلال دوريات مراقبة، تم توقيف المشتبه فيه رفقة شريكه على متن مركبة.

وبعد مراقبة أمنية تم ضبط وحجز ما يقارب (59.96) غرام، من مادة الكوكايين. مبلغ مالي بالعملة الوطنية المقدر بـ (60000) د.ج من عائدات الترويج. بطاقة مهنية مزورة. مركبة تستعمل في نقل وتوزيع وترويج المخدرات.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا. عن قضية الحيازة على مخدرات صلبة من اجل بيعها وعرضها على الغير باستحضار مركبة.