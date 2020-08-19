العاصمة: توقيف تسعة أشخاص وحجز رطل من الهيروين و 90 غ من الكوكايين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من تسعة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم خمس رعايا أفارقة.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه تم حجز 428 غرام من الهيروين و 90 غراما من الكوكايين ومبلغ مالي قدره 817.500 دينار.

وجاء في البيان، أنه في إطار محاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، تمكنت المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من تسعة أفراد، من بينهم خمس رعايا أفارقة، عن قضية الإستيراد والتجارة بالمخدرات من نوع هيروين وكوكايين، النقل والتوزيع والمشاركة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

كما تمكنت ذات الفرقة، من حجز كمية من المخدرات الصلبة من نوع هيروين وزنها 428 غرام, كمية من الكوكايين وزنها 90 غراما، مبلغ مالي قدره 817.500 دينار، مبلغ من العملة الأجنبية قدره 150 أورو، و سيارتين سياحيتين، أربع جوازات سفر، أربع أجهزة كمبيوتر محمول، ميزانين إلكترونيين, 20 هاتف نقال إضافة إلى مواد معدة لمعالجة وتعبئة المخدرات الصلبة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية للنظر في ملفهم.