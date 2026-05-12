العاصمة.. توقيف جماعة إجرامية توهم المواطنين بسكنات باستعمال ملفات طلبات سكن مزوّرة

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار، بجماعة إجرامية منظمة تضم 3 أشخاص من بينهم امرأة، لضلوعهم في جريمة تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووثائق رسمية، للنصب على عدد من المواطنين.

وأوضح بيان صحفي لشرطة العاصمة، اليوم الثلاثاء، أن ملابسات قضية الحال انطلقت بعد تلقي فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمقاطعة ذاتها شكوى من طرف مواطنين بخصوص تعرضهم للنصب والاحتيال في مبالغ مالية معتبرة. من طرف أشخاص يزاولون وظائف بمؤسسات عمومية. عن طريق إيهامهم بتقديم تسهيلات للحصول على سكن بإحدى الصِيغ المعمول بها.

لتنطلق، على إثر ذلك، سلسلة من التحريات الميدانية، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وحسب المصدر ذاته، أسفرت العملية عن حجز (44) ملفًا مزورًا لطلبات سكن، ومبلغ بالعملة الوطنية يقدر بـ (96) مليون و(200) ألف سنتيم، بالإضافة الى وحدة مركزية / حاسوب، وجهاز ضوئي ماسح SCANNER.

واستكمالا للإجراءات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.