العاصمة.. توقيف جماعة حجزت وهددت شخص في عين النعجة

تمكن الأمن الحضري لعين النعجة بالعاصمة، من وضع حد لجماعة أشرار قامت بحجز وتهديد شخص. حيث عالجت القضية مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الـ9 عين النعجة بأمن المقاطعة الإدراية بئرمرادرايس.

كما تتمثل قضية الحال، في تكوين جمعية أشرار، الاحتجاز مع التهديد باستعمال أسلحة بيضاء ، بث الرعب وسط السكان. وحيازة أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام، حيازة المؤثرات العقلية.

في حين، انطلقت أطوار القضية، على اثر شكوى مفادها تعرض شخص للحجز والتهديد من طرف مجموعة من الأشخاص. حيث باشرت المصالح الأمنية التحريات مع تنفيذ أذونات التفتيش. أين أفضت العملية إلى توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، وينحدرون من ولاية الجزائر.

كما أسفرت العملية عن حجز، 981 قرص مؤثر عقلي، و18 قارورة سائل مخدر. و10 أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع و الأحجام. وبنادق صيد بحري، وكلب شرس.

وبالتنسيق مع مصالح البلدية تم هدم القبو المهجور الذي اتخذ كوكر للرذيلة وهو مكان الذي وقعت فيه جريمة الاحتجاز. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.