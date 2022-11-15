العاصمة: توقيف جمعية أشرار تستعمل سلاح ناري للقيام بالسرقة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، من توقيف أربعة أشخاص، مسبوقين قضائيا. في قضية تكوين جمعية أشرار، تستعمل سلاح ناري وبندقية صيد للقيام بجرائم السرقات.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار. تمكنت من توقيف أربعة أشخاص مسبوقين قضائيا. في قضية تكوين جمعية أشرار. الشروع في جناية السرقات بالتعدد باستعمال سلاح ناري. بالإضافة كذلك إلى القيام بأعمال تخريبية من خلال بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص. وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم وحرياتهم.

و أضاف المصدر، أن قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا. مكنت عناصر ذات الفرقة من حجز سلاح ناري فردي وبندقية صيد. بالإضافة كذلك إلى 9 خرطوشات وذخيرة حية، قارورة غاز مسيلة للدموع، قفازات طبية. مركبة و5 هواتف نقالة بالإضافة إلى معولين ورفشين، رباط أسود اللون و أكياس بلاستيكية.

و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.