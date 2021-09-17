العاصمة: توقيف جمعية أشرار زرعت الرعب في أوساط المواطنين بالقبة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالقبة. من وضع حد لجمعية أشرار كانت تزرع الرعب في أوساط المواطنين. مستخدمة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأنواع.

القضية التي تمت معالجتها تحت متابعة وإشراف دائم من قبل وكيل الجمهورية المختص إقليميا. مكنت أفراد الشرطة من توقيف 4 أشخاص مشبوهين، معروفين بسلوكهم الإجرامي ومسبوقين قضائيا. تتراوح أعمارهم بين 21 و26 سنة.

وضبطت بحوزتهم 7 أسلحة بيضاء تمثلت في سيف، منشار، خنجر،عصيين خشبيين سكين ومفك براغي. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.