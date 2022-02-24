العاصمة: توقيف رعايا أجانب يتاجرون بالتشوشنة

تمكنت مصالح أمن العاصمة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن الدرارية، من الإطاحة بجماعة أشرار تحترف إنتاج، وصنع، تحضير، وتخزين وتوزيع وتسليم المخدرات الصلبة لغرض البيع في إطار شبكة إجرامية دولية منظمة.

وحسب بيان لأمن العاصمة فقد تمت العملية، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا. حيث تمكّنت عناصر الشرطة من توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما ما بين 40 و45 سنة، مسبوقان قضائيا، ينحدران من ولاية الجزائر.

كما تم ضبط الموقوفان في حالة تلبّس وبحوزتهما 43 كبسولة من المخدرات الصلبة المعروفة باسم “التشوتشنة”. وكذا قطع مخدرات وزنها 223 غرام. ومبلغ مالي قدره 52000 دج من عائدات المتاجرة وسيارة نفعية.

واستمرارا للتحريات وبعد الحصول على إذني تمديد الإختصاص وكذا التفتيش. تمّ توقيف 4 رعايا أجانب متورطين في قضية الحال. حيث أفضت نتائج تفتيش منازلهم إلى حجز ومصادرة كميّة من المخدرات الصلبة ملفوفة بأكياس بلاستيكية يقدّر وزنها بـ282 غرام.

بالإضافة إلى 4 كلغ من مسحوق أبيض يُستعمل في تحضير المخدرات الصلبة. وآلة طحن بها آثار المخدرات، و26 علبة فارغة من دواء البارالغان. و20 مشط فارغ من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع والأصناف.

كما تم حجز مسحوقان مشبوهان بلونين الأصفر والأحمر، ومبلغ مالي قدره 46000 دج من عائدات الترويج.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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