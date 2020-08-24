العاصمة: توقيف رعية إفريقي فتح وكرا للدعارة والشعوذة وحجز الكوكايين والدولار الأمريكي

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضيّة الإتّجار في المخدّرات الصلبة من نوع “كوكايين”، إنشاء وكر للدعارة، ممارسة طقوس أعمال السحر والعرافة، التعدّي على ملكية عقارية، والدخول والإقامة غير الشرعية على أرض الوطن.

وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، فقد تمّ توقيف رعيّة إفريقي مشتبه فيه، وحجز 38 غرام من المخدّرات الصلبة.

وأوضح البيان أن قضية الحال عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، بعد تحصّلها على معلومة مفادها وجود رعيّة من جنسية إفريقية، قد اقتحم منزلا واستغلّه في الاتّجار بالمخدّرات الصلبة، ناهيك عن إنشاء وكر للدعارة مع ممارسة طقوس أعمال السحر والشعوذة والعرافة.

ومكنت التحرّيات الميدانية من تحديد هويّة المشتبه فيه وتوقيفه، حيث ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 13 ألف دينار، و900 دولار أمريكي، لوحة إلكترونية، بطاقة التعريف، جواز سفر منتهي الصلاحية، وبعض المجوهرات من معدن الفضّة.

وتبيّن أنّ المشتبه فيه ممنوع من دخول التراب الوطني، وبتنفيذ إذن نيابي بتفتيش منزله المستغل بطريقة غير قانونية، تمّ ضبط وحجز مسحوق أبيض، مسحوق بنّي وآخر بنّي داكن بوزن إجمالي بلغ (38) غرام، بالإضافة إلى حجز جلد ثعبان، كميّة من شعر أسود، حبوب منع الحمل، سلسلة حديدية، 4 ذاكرات هواتف، بطاقة دعاية باسم المشتبه فيه ورقم هواتفه، كأس صغير به أحرز وطقوس.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقّت.