العاصمة: توقيف سائق حافلة عرّض حياة الغير للخطر

تمكنت عناصر الأمن العمومي والأمن الحضري الأول لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي من تحديد هوية سائق حافلة وتوقيفه. مع حجز حافلة نقل المسافرين التي كان يقودها.

وجاء التوقيف على إثر تبليغ ورد إلى مصالح أمن ولاية الجزائر، تم توثيقه بالفيديو لسائق حافلة يقوم بمناورات خطيرة على مستوى الطريق السريع الشرقي بالعاصمة. كما جرى تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لتباشر الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا إجراءات التقصي والتحري حول القضية، باستخدام الوسائل التقنية المتاحة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر.

